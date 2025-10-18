Россиянам разъяснили, кто сможет воспользоваться отсрочкой на уплату нового утильсбора

В России отсрочкой на уплату нового утилизационного сбора смогут воспользоваться лишь те автомобилисты, кто купил машину за границей до 12 сентября. Оплатить пошлину по старым ставкам нужно успеть до 1 декабря. Об этом пишет Mash , объясняя сроки новых правил расчёта утильсбора.

Тем, кто заказал или закажет автомобиль после 12 сентября, начислят пошлину уже по новым ставкам. В среднем, сумма может увеличиться на 800 тысяч рублей. Информация по проекту уже обновлена, чиновникам осталось лишь подписать постановление. По мнению экспертов, такая отсрочка лишь поможет россиянам успеть оформить машины по старым условиям, а в остальном уже взят курс на прогрессивную шкалу утильсбора с учётом мощности двигателя.