Россиянам разъяснили, кто сможет воспользоваться отсрочкой на уплату нового утильсбора
В России отсрочкой на уплату нового утилизационного сбора смогут воспользоваться лишь те автомобилисты, кто купил машину за границей до 12 сентября. Оплатить пошлину по старым ставкам нужно успеть до 1 декабря. Об этом пишет Mash, объясняя сроки новых правил расчёта утильсбора.
Тем, кто заказал или закажет автомобиль после 12 сентября, начислят пошлину уже по новым ставкам. В среднем, сумма может увеличиться на 800 тысяч рублей. Информация по проекту уже обновлена, чиновникам осталось лишь подписать постановление. По мнению экспертов, такая отсрочка лишь поможет россиянам успеть оформить машины по старым условиям, а в остальном уже взят курс на прогрессивную шкалу утильсбора с учётом мощности двигателя.
Напомним, изначально планировалось в несколько раз увеличить утилизационный сбор с 1 ноября 2025 года. Однако позже стало известно, что этот срок будет сдвинут. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов после поручения первого вице-премьера Дениса Мантурова заявил, что получает много обращений от граждан и предпринимателей по поводу утильсбора. Минпромторг сообщил, что обсуждается возможность сдвинуть срок его введения, чтобы был адаптационный период. Предполагалось, что изменения вступят в действие с 1 декабря текущего года.
