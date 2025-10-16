Россия импортирует рекордное с начала 2022 года количество авто из Южной Кореи

Российские компании, занимающиеся импортом автомобилей, спешат ввезти рекордное с начала 2022 года количество машин из Южной Кореи. Причиной такого ажиотажа стало предстоящее повышение утильсбора. РИА «Новости», ссылаясь на данные Статистической службы Южной Кореи, отмечает значительное увеличение поставок.

Так, в сентябре наблюдался существенный приток автомобилей из Южной Кореи. Эксперты отмечают, что импорт из этой страны увеличился в 1,6 раза, достигнув 149,1 миллиона долларов. Это самый высокий показатель с января 2022 года, когда южнокорейский автоэкспорт в Россию составлял 196,7 миллиона долларов. Таким образом, к концу месяца поставки достигли досанкционного уровня в денежном выражении.

Глава «Автостата» Сергей Целиков ранее прогнозировал, что эти изменения приведут к подорожанию популярных иномарок. Особенно чувствительными к новому сбору он назвал корейские модели, такие как Kia Sorento, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и Kia Carnival.

Напомним, изначально планировалось в несколько раз увеличить утилизационный сбор с 1 ноября 2025 года. Однако позже стало известно, что этот срок будет сдвинут. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что получает много обращений от граждан и предпринимателей по поводу утильсбора. По поручению вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг обсуждает возможность сдвинуть срок его введения, чтобы был адаптационный период.