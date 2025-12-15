Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света

Южно-Курильск остался без электричества из-за сильного циклона с порывами ветра до 35 м/с. Об этом сообщила администрация округа. Восстановительные работы начнутся после улучшения погодных условий.

«В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 35 метров в секунду. К сожалению, на данный момент зафиксированы повреждения линии электропередач, в связи с чем были обесточены потребители до проведения аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Стихия также затронула жилые здания: повреждены кровли и фасады многоквартирных домов. Было проведено экстренное совещание штаба по ликвидации последствий стихии. В операции участвуют все аварийные и технические службы округа.

Ранее из-за сильного ветра в Дагестане более 20 населённых пунктов остались без электричества. Без света остались населённые пункты в Сергокалинском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и Буйнакском районах. Причиной отключений стал сильный порывистый ветер. Он вызвал обрывы и замыкания на линиях электропередачи.