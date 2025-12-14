Аномальные морозы накроют север, Поволжье и Сибирь уже в ближайшие дни

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни на севере европейской России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее интенсивные отрицательные аномалии прогнозируются на севере европейской России. В Архангельской области до середины следующей недели температура примерно на 10 градусов ниже нормы, до минус 30-32 градусов. В Ненецком автономном округе минус 27-32, а в Мурманской области — от минус 17 до минус 19 градусов», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, морозы также ожидаются в Вологодской области — до минус 20 градусов. В Приволжском федеральном округе температура будет на 7–10 градусов ниже нормы, с морозами до минус 23 градусов, в Пермском крае — до минус 23-27. Даже южные районы Поволжья, такие как Башкортостан и Татарстан, окажутся в зоне пониженных температур, где столбики термометров опустятся до минус 15-23 градусов.

На Урале морозы будут заметны как на севере, так и в густонаселённых районах. В Свердловской области температура опустится до минус 25-30 градусов, в Челябинской области — до минус 23-24. Южная Сибирь также столкнётся с аномальными холодами: в Иркутской области до минус 43-49 градусов, в Забайкалье до минус 45, в Амурской области — до минус 38-40, а в центральных районах Якутии ожидаются морозы до минус 49-50 градусов.

Ранее сообщалось, что положительная температура воздуха может вернуться в Москву и Подмосковье уже с начала следующей недели. Днём во вторник, 16 декабря, температура может подняться от минус 3 до плюс 2 градусов, при этом на фоне облачной погоды возможен небольшой снег.