Названы регионы России, где обрушатся метели с дождями и штормовым ветром

Опасные природные явления ожидаются в ряде регионов России в предстоящие выходные — на северо-западе прогнозируются штормовой ветер и метели, а на юге страны — сильные дожди. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Мурманской области над побережьем ветер до 28 метров в секунду. Ветер выше 25 метров в секунду — это опасное явление. В этой связи пойдёт снег, а из-за сильного ветра будет метель», — отметил Вильфанд.

По прогнозу синоптика, на северо-западе страны сложная обстановка ожидается в Карелии, где прогнозируются сильные осадки и мокрый снег. В Архангельской области интенсивный снег будет ухудшать видимость и создавать проблемы для наземного транспорта, а на побережье Ненецкого автономного округа порывы ветра также могут достигать 28 м/с. На юге России неблагоприятные погодные условия сохранятся в Краснодарском крае, где в субботу ожидаются сильные дожди и мокрый снег при усилении ветра до 25 м/с. Кроме того, сильные дожди прогнозируются в южных и восточных районах Крыма.

Ранее сообщалось, что с начала новой недели в Москве и Подмосковье возможно возвращение положительных температур. Днём во вторник воздух может прогреться до +2 градусов, при этом ожидается облачная погода и небольшой снег. В ночные часы температура также будет колебаться около нулевой отметки, а в середине недели днём прогнозируется до +3 градусов.