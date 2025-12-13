Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

В Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус у себя в соцсетях.

Резкое падение температуры вызвал холодный атмосферный фронт, который пересёк центральные области Европейской России. Если утром в пятницу в столице было около +5°, то к 16 часам столбики термометров опустились ниже нуля, а в ночь на субботу на ВДНХ зафиксировали -5,8°. Этот показатель побил предыдущий рекорд сезона от 16 ноября (-4,3°). На других станциях в городе было немного теплее, от -5,0° до -5,4°, а в Новой Москве температура также достигла -5,8°. Самым холодным местом в Подмосковье стала Шаховская с -6,6°.

В воскресенье и понедельник ожидается дальнейшее усиление морозов, которые будут обновлять рекорды. В воскресенье ночью в столице прогнозируют -6…-8°, а в области — до -11°. В ночь на понедельник температура упадет до -9…-11° в Москве и до -13° в регионе. Дневные показатели составят -5…-7°, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы для середины декабря.

Ожидается, что лидером по холоду станет именно понедельник, после чего во вторник начнётся потепление и переход к оттепелям. Таким образом, самые суровые морозы с начала зимы продлятся как минимум до середины третьей декады декабря.

Ранее синоптик в беседе с Life.ru рассказал, что в эти выходные зима всё-таки возьмёт своё и принесёт в Центральную Россию снег и холода. Однако продлится это совсем недолго, ведь во вторник вновь станет теплее, а весь этот снег начнёт таять.