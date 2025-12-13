Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 05:18

Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус у себя в соцсетях.

Резкое падение температуры вызвал холодный атмосферный фронт, который пересёк центральные области Европейской России. Если утром в пятницу в столице было около +5°, то к 16 часам столбики термометров опустились ниже нуля, а в ночь на субботу на ВДНХ зафиксировали -5,8°. Этот показатель побил предыдущий рекорд сезона от 16 ноября (-4,3°). На других станциях в городе было немного теплее, от -5,0° до -5,4°, а в Новой Москве температура также достигла -5,8°. Самым холодным местом в Подмосковье стала Шаховская с -6,6°.

В воскресенье и понедельник ожидается дальнейшее усиление морозов, которые будут обновлять рекорды. В воскресенье ночью в столице прогнозируют -6…-8°, а в области — до -11°. В ночь на понедельник температура упадет до -9…-11° в Москве и до -13° в регионе. Дневные показатели составят -5…-7°, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы для середины декабря.

Ожидается, что лидером по холоду станет именно понедельник, после чего во вторник начнётся потепление и переход к оттепелям. Таким образом, самые суровые морозы с начала зимы продлятся как минимум до середины третьей декады декабря.

Из Брянска за сутки вывезли почти 440 тонн снега, ожидается ухудшение погоды
Из Брянска за сутки вывезли почти 440 тонн снега, ожидается ухудшение погоды

Ранее синоптик в беседе с Life.ru рассказал, что в эти выходные зима всё-таки возьмёт своё и принесёт в Центральную Россию снег и холода. Однако продлится это совсем недолго, ведь во вторник вновь станет теплее, а весь этот снег начнёт таять.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar