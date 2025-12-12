Синоптик пообещал, что осень в Москве возьмёт паузу и уступит зиме. Но ненадолго

Настроение у жителей центра России совсем не новогоднее: настоящего снега и морозов здесь не было до сих пор. Когда же осень наконец возьмёт паузу и в дело вступит зима, Life.ru рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Сегодня вечером закончится осень, возьмёт паузу. Дальше у нас на трое суток, до вторника, будет декабрьская погода с морозами. Ночью около -5... -10 градусов, днём около -7. А во вторник вновь дело пойдёт на потепление. Александр Шувалов Руководитель прогностического центра «МЕТЕО»

На этом хорошие новости для любителей зимы заканчиваются: ни устойчивого снега, ни устойчивых морозов пока не ожидается. Погода, по словам Шувалова, будет очень неустойчивой: от резкого снижения температуры с ветром и метелями 12 декабря до потепления и 0°C 16 декабря.

В субботу, 13 декабря, ожидается -5...-7 °C, в воскресенье, 14 декабря, -6..-8 °C, в понедельник, 15 декабря, -7...-9 °C.

При этом синоптик не исключил небольшое похолодание перед Новым годом, а также небольшой снег.

При этом учёные прогнозируют, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет.