Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 09:34

Синоптик пообещал, что осень в Москве возьмёт паузу и уступит зиме. Но ненадолго

Синоптик рассказал, придёт ли в Центральную Россию настоящая зима со снегом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Настроение у жителей центра России совсем не новогоднее: настоящего снега и морозов здесь не было до сих пор. Когда же осень наконец возьмёт паузу и в дело вступит зима, Life.ru рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Сегодня вечером закончится осень, возьмёт паузу. Дальше у нас на трое суток, до вторника, будет декабрьская погода с морозами. Ночью около -5... -10 градусов, днём около -7. А во вторник вновь дело пойдёт на потепление.

Александр Шувалов

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО»

На этом хорошие новости для любителей зимы заканчиваются: ни устойчивого снега, ни устойчивых морозов пока не ожидается. Погода, по словам Шувалова, будет очень неустойчивой: от резкого снижения температуры с ветром и метелями 12 декабря до потепления и 0°C 16 декабря.

В субботу, 13 декабря, ожидается -5...-7 °C, в воскресенье, 14 декабря, -6..-8 °C, в понедельник, 15 декабря, -7...-9 °C.

При этом синоптик не исключил небольшое похолодание перед Новым годом, а также небольшой снег.

Декабрь-2025 сломался? Какой сюрприз готовит погода для Москвы, Петербурга, Сибири и юга
Декабрь-2025 сломался? Какой сюрприз готовит погода для Москвы, Петербурга, Сибири и юга

При этом учёные прогнозируют, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Погода
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar