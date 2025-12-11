Из Брянска за сутки вывезли почти 440 тонн снега, ожидается ухудшение погоды

Коммунальные службы Брянска за последние сутки вывезли с улиц города почти 440 тонн снега. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Однако погода вновь ухудшается: синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и порывы ветра до 16 м/с уже завтра.

«Брянск продолжают очищать от снега и льда. За сутки специалисты дорожного управления вывезли с городских улиц, тротуаров, парков и скверов почти 440 тонн снега. Минувшей ночью этой работой занимались 20 КДМ, 4 погрузчика и 2 трактора», — говорится в публикации.

Теперь город готовится к новым испытаниям. Ожидаются сильные осадки и ветер, что повышает риски обрушения слабых конструкций, падения деревьев и отключения электричества.

«12 декабря на территории г. Брянска прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, порывы ветра до 16 м/с. Возрастает вероятность рисков, связанных с нарушением электроснабжения и возникновением ДТП», — предупредили в мэрии.

Кроме того, есть вероятность обрушения слабоукреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных уличных конструкций, а также повреждений кровли и падения деревьев.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что к середине нынешней недели снегом будет покрыто уже около 92% территории России. В европейской части, включая Поволжье, ожидается установление стабильных минусовых температур, способствующих сохранению снега, а в азиатской части страны плотный снежный покров лежит ещё с прошлой недели.