Адвокат объяснил, почему школа не имеет права заставлять детей убирать снег

Принуждение школьников к уборке снега незаконно и нарушает Конституцию РФ (ст. 43), Федеральный закон «Об образовании», Трудовой кодекс (ст. 265 — запрет тяжёлых работ для несовершеннолетних, ст. 268 — ограничение веса до 2–3 кг для 14–15-летних) и СанПиН (п. 10.23 — без согласия родителей и ребёнка). Школа обязана обеспечивать безопасность и здоровье учащихся, а лопата с грузом часто превышает допустимые нормы.​

Суды разных регионов, включая Верховный суд Карелии (2018), Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую области, неоднократно подтверждали незаконность таких требований. Письмо Минобрнауки от 7 декабря 2011 года также запрещает труд вне образовательной программы без согласия. Родителям советуют начинать с письменной жалобы директору, затем — в департамент образования, прокуратуру или Рособрнадзор.​

Добровольная помощь возможна только с 14 лет, при письменном согласии родителей и ребёнка, без риска для здоровья и с соблюдением санитарных норм. Угрозы наказания за отказ — дополнительное нарушение, за которое администрация несёт ответственность, подытожил адвокат Геннадий Кузьмин в беседе с «Газетой.ru».

А ранее жителям России напомнили о праве отказаться от участия в зимних субботниках. По словам специалиста, сотрудник в компании имеет право отказаться от акции без последствий, но почти в половине фирм участие фактически обязательно, что уже вызвало конфликты.