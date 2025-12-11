Бесснежная зима обвалила спрос на лопаты и щётки в России

В России снизился спрос на лопаты и щётки из-за недостатка или полного отсутствия снега в ряде регионов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, интерес граждан к зимним товарам резко упал на 30%. Поползла вниз и стоимость снегоуборочного инвентаря — теперь она в среднем составляет 1530 рублей, а это на 10% ниже прошлогодних показателей.

На противогололёдные реагенты спрос уменьшился на 28%. При этом средний чек вырос до 1108 рублей за упаковку, а это на 14% больше, чем в прошлом году. Однако демонстрирует стабильность спрос на снегоуборщики. Цена на них просела лишь незначительно (на 5%) и составила в текущем сезоне 9970 рублей, а количество покупок уменьшилось только на 1%. Вырос лишь спрос на скреперы для уборки снега — на 4% в сравнении с прошлым годом.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали москвичам и жителям Подмосковья осадки в виде снега. Так, 9 и 10 декабря начнётся понижение температуры. А к 12 декабря возможны снегопады и метели.