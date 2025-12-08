Путин в Индии
8 декабря, 13:39

Москвичам и жителям Подмосковья пообещали снег на этой неделе

Обложка © Life.ru

На этой неделе москвичей и жителей Подмосковья порадует снег, сообщает Гидрометцентр России. Но не стоит рассчитывать на белое покрывало — слишком тёплая погода не даст снегу задержаться.

«Москва увидит снег на этой неделе, но о формировании постоянного снежного покрова речи пока не идёт: температура воздуха продолжает превышать климатическую норму», — цитирует сообщение синоптиков ТАСС.

В течение ближайших двух суток погоду будет определять приближающийся с северо-запада циклон, чьё влияние будет нарастать. Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидается понижение температуры и снегопады, сопровождаемые умеренным ветром. Это может создать опасные условия на дорогах из-за гололёда.

К концу недели, в четверг и пятницу, осадки уменьшатся, а днём столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. В ближайшую ночь существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет отрицательной: от -3 до -1°C в столице и от -5 до 0°C в Подмосковье.

Снег покроет 92% России на следующей неделе
Снег покроет 92% России на следующей неделе

Ранее сообщалось, что аномально тёплая и малоснежная зима в ряде регионов России уже привела к преждевременному пробуждению растений — на деревьях заметно набухание почек, а в некоторых случаях появляются и первые листочки. Биологи бьют тревогу, так как это может грозить дефицитом урожая в следующем сезоне.

Наталья Демьянова
