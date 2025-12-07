Почки набухают, листья распускаются: Бесснежная зима может оставить россиян без урожая

Аномально тёплая и малоснежная зима в ряде регионов России уже привела к преждевременному пробуждению растений — на деревьях заметно набухание почек, а в некоторых случаях появляются и первые листочки. Биологи предупреждают SHOT: это может грозить дефицитом урожая в следующем сезоне.

Видео © SHOT

Жители Москвы, Краснодарского края, Удмуртии, Башкирии и других регионов фиксируют нетипичные для декабря признаки весны. По словам специалистов, растения «спутали» погодные условия и начали выходить из зимнего покоя.

Старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Главного ботанического сада РАН Игорь Яценко объяснил, что такое раннее пробуждение крайне опасно: «Когда после оттепелей наступят морозы, почки могут погибнуть. Это приведёт к снижению урожайности плодовых деревьев — яблонь, слив, груш — по сравнению с 2025 годом».

Особенно уязвимы северные культуры, например жимолость: в некоторых регионах она уже начинает готовиться к цветению, что делает её практически обречённой при резком похолодании.

Ситуацию усугубляет отсутствие устойчивого снежного покрова, который обычно защищает почву и корневую систему деревьев от глубокого промерзания. По словам экспертов, самый неблагоприятный сценарий на предстоящие месяцы — резкие морозы без снега. В таких условиях часть растений может не пережить зиму.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в Москве может не сформироваться до конца декабря. По её словам, это является необычным сценарием для начала календарной зимы. Первый существенный снегопад возможен лишь в середине месяца, однако даже выпавший снег вряд ли надолго задержится.