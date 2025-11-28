Синоптик рассказала, когда Москву засыпет снегом

Снежный покров в Москве может не сформироваться до конца декабря, что является необычным сценарием для начала календарной зимы. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» представила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в ближайшее время москвичам не стоит ожидать появления снега на улицах.

«На данный момент сложно сказать, когда в Москве сформируется устойчивый снежный покров. Возможно, этого не произойдёт даже до конца декабря», — сказала она.

Позднякова уточнила, что в начале декабря в столице установится преимущественно сухая погода без осадков. Первый существенный снегопад возможен лишь в середине месяца. Однако специалист подчеркнула, что даже выпавший снег вряд ли надолго задержится, поскольку устойчивые отрицательные температуры в ближайшие недели не прогнозируются.

Ранее синоптик заявил, что эта зима в Москве будет холоднее прошлой, однако экстремальных морозов и на этот раз не предвидится. Напомним, что январь 2025 года стал рекордно тёплым для Московского региона. Тогда среднемесячная температура составила −0,02 °C.