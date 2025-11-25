МЧС экстренно предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

В период с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября в Москве ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами — налипание на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. Об этом предупредило Главное управление МЧС России по столице.

Ведомство рекомендует москвичам и гостям столицы парковать автомобили в безопасных местах, избегать шатких конструкций и рекламных щитов на улицах, быть особенно внимательными за рулём и не оставлять детей без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам «101», «112» или на телефон доверия ГУ МЧС Москвы: 8 (495) 637-31-01.

По данным синоптика, к концу прошлой недели снежный покров охватывал около 90% территории России — он наблюдался на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, особенно в горных районах. Прогнозировалось, что из-за потепления площадь снежного покрова может сократиться до 87%, в том числе почти полностью исчезнув в Приволжском федеральном округе.