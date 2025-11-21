Россия и США
21 ноября, 00:49

Снегом покрыто до 90% территории России

В России снежный покров накрыл 90% территории страны. Об этом ТАСС рассказал синоптик Роман Вильфанд. По его прогнозам, на некоторых участках в ближайшие дни покров уменьшится до 87% из-за повышения температуры.

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — отметил синоптик.

Снег наблюдается на Северо-Западе, Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно в горных районах. Но к концу недели почти весь Приволжский федеральный округ останется без покрова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что за 19 ноября в России были побиты сотни метеорекордов. Аномальная жара пришла в регионы, оказавшиеся в тёплом секторе мощного циклона. Воздушные массы со Средиземноморья добрались до Урала и Сибири. Циклон, накануне прогревавший Поволжье и юг страны, принёс тепло в Пермь, Екатеринбург и даже Ханты-Мансийск. Однако пик потепления уже пройден.

