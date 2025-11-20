До конца недели на большей части России будет тёплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России температура всё ещё превышает климатическую норму, а зимний режим погоды пока не установился.

По словам синоптика, тёплая погода сохранится на большей части России до конца недели. На юге Сибири температура превысит норму на 6–10 градусов из-за притока тёплых воздушных масс из Атлантики. Также высокие температуры отмечаются на юге Дальнего Востока, в южной Якутии, Амурской области и Хабаровском крае, где отклонение от нормы составляет 5–6 градусов.

Метеоролог отметил, что такая погода создаёт неудобства из-за гололёда, мокрого снега и других неблагоприятных явлений. В то же время по-настоящему зимние условия наблюдаются лишь на северо-востоке страны. Так, в Якутии 22-23 ноября температура опустится до 41-43 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы. На Камчатке в течение недели также прогнозируются аномальные холода: минус 33-37 градусов, что на 8-10 градусов холоднее климатической нормы.

На Чукотке температура составит -36...-41°C, отставая от нормы на 7–13 градусов. В то же время на севере Красноярского края в ближайшие дни установится необычно тёплая погода в связи с затоком тепла. Однако уже в выходные регион ждёт резкое похолодание: в субботу, воскресенье и понедельник температура упадёт до -30°C.

«Зима не торопится и на юг европейской России, показатель будет превышать норму на 4-8 градусов. В Крыму и Краснодарском крае до конца недели температура будет в диапазоне от 19 до 23 градусов днём. Ночи тоже будут тёплыми, минимальное значение составит 11-13 градусов. В Сочи по ночам прогнозируется 11-14 градусов, днём температура будет в пределах 21-24 градусов до понедельника включительно. Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Напомним, прохождение европейского циклона по территории Русской равнины привело к установлению трёх десятков новых температурных рекордов. География рекордов охватила регионы от Ялты до Казани, включая города Центральной России. В Московской области осадки местами достигли половины месячной нормы. Сейчас циклон сместился в Северную Сибирь, а в средней полосе устанавливается стабильная погода без резких изменений.