Итальянский циклон побил три десятка температурных рекордов на Русской равнине

Прохождение европейского циклона по территории Русской равнины привело к установлению трёх десятков новых температурных рекордов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Итоги прихода циклона с севера Италии на Русскую равнину впечатляют», — отметил синоптик.

География рекордов охватила регионы от Ялты до Казани, включая города Центральной России. По его словам, в Московской области осадки местами достигли половины месячной нормы. Сейчас циклон сместился в Северную Сибирь, а в средней полосе устанавливается стабильная погода без резких изменений.

Ранее сообщалось, что российские учёные составили рейтинг климатических угроз для городов и регионов страны на основе анализа шести ключевых природных факторов. Как выяснилось, наибольшей опасности подвержены Красноярск, Иркутск и Свердловск, где одновременно действуют четыре угрозы — экстремальная жара, природные пожары, интенсивные ливни и таяние вечной мерзлоты.