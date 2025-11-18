Эколог назвал ноябрьское потепление в Москве губительным для природы

Неожиданно начавшаяся в Московском регионе короткая оттепель повторно не запустит полноценную вегетацию у деревьев, особенно в ноябре. Растения уже в состоянии глубокого покоя, и нескольких тёплых дней недостаточно, чтобы перезагрузить ростовые процессы, но негативные риски внезапного тепла есть. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Во-первых, это риск повреждения почек. Если погода тёплая и сопровождается дождями, то наружные покровы почек могут чуть размягчиться. Это, конечно, не приводит к распусканию, но чуть снижает зимостойкость. Резкие морозы после оттепели могут повысить риск подмерзания и даже гибели этих почек», — заметил эксперт.

Следующее — это кора и ткани, продолжил специалист. Краткие колебания температуры обычно неопасны, но частые циклы смены холода и тепла могут привести к гибели поверхности деревьев. И, наконец, болезни, отметил Рыбальченко. Поздняя оттепель может продлить активность грибковых патогенов на опавших листьях и на коре. Но это слабо влияет на заражение зимой, риски больше проявятся весной.

«Подводя итог, краткая ноябрьская оттепель не запускает вторую вегетацию, не вызывает резких последствий, но мягкая зима может немного повысить выживаемость вредителей и снизить естественную санитарию, которую дают нам морозы», — подытожил эколог.