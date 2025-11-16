Россия и США
Регион
16 ноября, 08:55

В Москве в воскресенье ожидается морозная погода без осадков

Обложка © Life.ru

В воскресенье москвичей ждёт по-настоящему зимняя погода. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с РИА «Новости» он уточнил, что погоду в регионе определяет антициклон с центром над Пензой. Ветер будет юго-западный и южный со скоростью 3-8 м/с, что усилит ощущение холода. Температура в столице не поднимется выше нуля градусов, осадков не ожидается.

Атмосферное давление продолжит падать и к вечеру достигнет 747 мм ртутного столба. Такие условия характерны для устойчивой зимней погоды, которая установится в столице на ближайшие дни.

От климатического безумия до бабьего лета: Погода в ноябре 2025 в Москве и других городах России

Наступающая зима в России обещает быть более холодной по сравнению с аномально тёплым прошлогодним сезоном. Предыдущая зима заняла второе место в истории наблюдений по температурным показателям, превысив сезонную норму на 3,5 градуса.

