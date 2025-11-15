Синоптики предупредили о предстоящей холодной зиме в России

Наступающая зима в России обещает быть более холодной по сравнению с аномально тёплым прошлогодним сезоном. Такой прогноз озвучила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом РИАМО.

Специалист напомнила, что предыдущая зима заняла второе место в истории наблюдений по температурным показателям, превысив сезонную норму на 3,5 градуса. В частности, минувший январь оказался теплее обычного на целых 6 градусов. При этом грядущий сезон также прогнозируется с положительной аномалией, однако она, по словам эксперта, будет менее выраженной.

«Предстоящая зима тоже прогнозируется с положительными температурными аномалиями, но они могут быть не такими высокими, как прошлой зимой», — сказала Позднякова.

Ранее Life.ru писал, что погода в столице РФ вернётся к климатической норме во второй половине ноября. В ночные часы прогнозируются отрицательные температуры. В дневное время в Москве ещё возможны слабоположительные значения, однако это явление не будет носить постоянный характер. При этом выпадение снежных осадков в ближайшей перспективе не ожидается.