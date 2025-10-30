От климатического безумия до бабьего лета: Погода в ноябре 2025 в Москве и других городах России Оглавление Точный прогноз погоды на ноябрь в Москве и в Московской области Точный прогноз погоды на ноябрь в Санкт-Петербурге Погода в других регионах России на ноябрь 2025 года Казань Уфа Калининград Краснодар Новосибирск Иркутск Владивосток Погода в Анапе, в Крыму и в Сочи в ноябре 2025 Анапа Крым Сочи Погода в Турции и Египте в ноябре 2025 года Турция Египет Какая будет погода в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России. Точный прогноз погоды на весь месяц, когда будет похолодание, когда выпадет снег, какая погода будет в Турции и в Египте в ноябре — читайте подробнее в материале Life.ru. 29 октября, 22:07 Ноябрь 2025 в Москве и Питере: Почему синоптики ждут сюрпризов? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В ноябре в большинстве регионов наступает холодная погода, небо становится серым, а дожди чаще сменяются снегом. В центральных регионах страны выпадает первый снег — он останется до весны. Водители переобувают машины в зимнюю резину, а коммунальные службы готовятся к снежным заносам.

Тем, кто не хочет встречать зиму, стоит задуматься о поездке в тёплые края. Южные курорты России в ноябре ещё радуют мягкой температурой, а за рубежом – в Турции, Египте и на Кипре – сохраняется комфортная погода для отдыха.

Какой будет погода на ноябрь 2025 года в российских регионах и популярных туристических направлениях — читайте в материале Life.ru.

Точный прогноз погоды на ноябрь в Москве и в Московской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что первую половину месяца в столице будет определять антициклональная погода. Давление поднимется на 10–15 мм ртутного столба, солнечных дней станет больше.

Температурный фон будет выше нормы примерно на 1–1,5 градуса. Ожидается небольшой ветер, ночью будет прохладно, но без сильных заморозков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточняет: метеорологическая зима в Москве задержится на две недели — первые устойчивые минусы придут не раньше 20-х чисел. Первая неделя ноября будет прохладнее обычного: ночью – до -5 °C, днём — около нуля. Затем столбики термометров поднимутся до +6 °C, а к последней декаде снова опустятся до -3 °C.

Климатолог Александр Сергеев предупреждает: ноябрь этого года может стать месяцем «климатического безумия». В Москве прогнозируются ветра, резкие перепады температур и снег, который будет быстро сменяться дождями.

Почва начнёт постепенно промерзать, но снег пока не задержится надолго. «Ноябрьские ночи самые тёмные, температура всё чаще уходит в минус и днём, и ночью. Период предзимья подходит к концу», — поясняет специалист.

Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» прогнозирует, что метеорологическая зима наступит во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров появится к самому концу месяца или в первые дни декабря, его высота достигнет 3–8 сантиметров. В декабре сугробы подрастут до 10–20 сантиметров.

В Подмосковье ожидаются дневные температуры +5…+6 °C, ночью – около -2…0 °C, до 60 мм осадков, что соответствует климатической норме. Ближе к концу месяца пройдут первые снегопады, особенно в северных районах региона, но снежный покров будет неустойчивым.

Точный прогноз погоды на ноябрь в Санкт-Петербурге

В ноябре в Петербурге сохранится типичная для конца осени погода — влажная, пасмурная и ветреная. По словам главного синоптика города Александра Колесова, конец октября уже показал, каким будет начало ноября: температура на 5–6 градусов выше нормы, ночью 26 октября был зафиксирован рекорд — +10,6 °C. Это самый тёплый показатель за всю историю наблюдений для этой даты.

Первые дни ноября пройдут под влиянием тёплых воздушных масс, которые принесут дожди. Днём ожидается +7…+9 °C, ночью — около +4 °C. Осадки будут преимущественно моросящими и затяжными — классическая петербургская осень.

С 2 по 4 ноября, по данным синоптика Алены Дублюк, в городе станет немного суше. Давление повысится, небо прояснится, а температура удержится на уровне +4…+6 °C. К 4 ноября возможен короткий всплеск тепла — до +8…+10 °C.

Климатическая норма для ноября — около 0 °C днём и -1 °C ночью, среднее количество осадков — 56 мм. Таким образом, первая половина месяца обещает быть заметно теплее обычного.

Во второй декаде синоптики прогнозируют усиление ветра и новую волну дождей. Возможны ночные заморозки и гололедица.

Ближе к концу месяца температура начнёт устойчиво снижаться. Дожди постепенно перейдут в мокрый снег, а порывистый ветер и высокая влажность принесут промозглую, холодную погоду.

Погода в других регионах России на ноябрь 2025 года

Казань

В первые дни месяца в столице Татарстана сохранится осенний характер погоды. Днём ожидается +4…+6 °C, ночью — около нуля. Возможны кратковременные дожди и туманы. Влажность воздуха будет высокой, до 85 %, из-за чего прохлада будет ощущаться сильнее. К 5–7 ноября температура может подняться до +8…+9 °C, но уже после 10-го числа начнётся постепенное похолодание.

Во второй декаде месяца погода изменится: осадки перейдут в мокрый снег, днём столбики термометров опустятся до 0…-2 °C, ночью — до -5 °C. К этому времени начнёт формироваться первый снежный покров, который к середине месяца может достигнуть 3–5 сантиметров.

К концу ноября в Татарстан придут устойчивые морозы. Днём температура составит -3…-6 °C, ночью — до -10 °C. Осадков станет меньше, но снег будет выпадать регулярно, особенно при прохождении атмосферных фронтов с запада. Ветер северо-западный, до 8–10 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Уфа

В первые дни месяца погода в Уфе будет неустойчивой: днём от 0 до +2 °C, ночью – около -3 °C. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, умеренный, до 7–9 м/с.

К середине месяца в Башкирию начнёт поступать холодный арктический воздух. Температура днём опустится до -5…-8 °C, ночью — до -12 °C. Усилится ветер, местами возможны метели и снежные заряды. Снег, выпавший в этот период, уже не растает: сформируется устойчивый покров высотой 8–12 см.

К концу месяца холода окрепнут. Днём синоптики прогнозируют -10…-13 °C, ночью – до -17 °C, при этом влажность останется высокой, что усилит ощущение холода. Ветер станет северным, скорость порывов может достигать 15 м/с.

Калининград

Ноябрь в Калининграде обещает быть влажным и ветреным, но без экстремальных холодов. Первый месяц предзимья на Балтике обычно проходит под шум дождя и порывистого ветра – и 2025 год не станет исключением.

В начале ноября температура останется выше климатической нормы. По данным синоптиков, днём ожидается +10…+13 °C, ночью – около +8 °C. Дожди будут частыми, но непродолжительными, в отдельные дни возможны кратковременные прояснения.

Климатическая норма для Калининграда – около +5 °C днём и +2 °C ночью при среднем объёме осадков 80–90 мм. Это самый влажный месяц осени.

К середине месяца температура начнёт снижаться. Днем прогнозируется +6…+8 °C, ночью – от +3 до +4 °C. Порывы ветра у побережья Балтики будут достигать 12–15 м/с, особенно в штормовые дни. Короткие прояснения между фронтами сменятся туманами и мелким дождем.

К концу ноября наметится переход к зиме. Дневные значения опустятся до +2…+3 °C, ночью – около нуля. На дорогах возможна гололедица, а отдельные ночи принесут первый мокрый снег.

Краснодар

В первые дни ноября на Кубани сохранится комфортная осенняя погода. Днём температура составит +11…+13 °C, ночью — около +6 °C. Возможны кратковременные дожди и туманы, особенно в утренние часы. Воздух останется влажным, а небо – затянутым облаками. На этом фоне даже небольшие прояснения будут ощущаться как редкость.

Климатическая норма для Краснодара в ноябре — около +7 °C днем и +3 °C ночью. При этом количество осадков обычно достигает 50–60 мм, большая их часть приходится на дожди. Световой день сокращается с девяти часов в начале месяца до семи с половиной к его концу.

К середине ноября погода станет менее стабильной. Днём ожидается +6…+8 °C, ночью — около +2 °C. Увеличится вероятность затяжных осадков и ветра, особенно при прохождении атлантических циклонов. Влажность воздуха останется высокой, из-за чего даже слабый ветер будет создавать ощущение прохлады.

К концу месяца в регион начнут поступать более холодные воздушные массы. Дневные температуры опустятся до +4…+5 °C, а ночами возможны первые заморозки — около 0 °C. В отдельные дни может выпасть мокрый снег, но он быстро растает. Несмотря на снижение температуры, зима в Краснодаре по-прежнему остаётся мягкой: морозы держатся недолго, а земля редко покрывается снегом.

Новосибирск

Уже в октябре в Новосибирской области выпали обильные снегопады, местами сформировался устойчивый покров. В первые дни ноября температура будет удерживаться в пределах от 0 до -5 °C. Осадков станет меньше, но на смену им придёт порывистый ветер. Днём температура будет подниматься до +2 °C, ночью столбики термометров могут опускаться ниже нуля.

Ближе к середине месяца синоптики прогнозируют усиление морозов. По данным метеоролога Михаила Семенова, именно в этот период в Сибирь придёт волна арктического холода — температура может опуститься до двадцатиградусных значений. Похолодание сопровождается снегопадами и метелями, которые накроют регион.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», конец месяца будет менее экстремальным с точки зрения температуры. Ночью температура около -15 °C, днём от +2 до -10 °C. Синоптики прогнозируют формирование прочного снежного покрова — настоящая зима в Новосибирске установится уже к 25–27 ноября.

Иркутск

По данным синоптиков, начало ноября пройдёт относительно мягко: днём около -1…-3 °C, ночью – до -7 °C. Возможен мокрый снег и туманы, особенно в утренние часы. Из-за высокой влажности воздух будет казаться холоднее, чем показывают термометры. Ветер преимущественно западный, 5–7 м/с, при смене фронтов – до 10 м/с.

Климатическая норма для Иркутска в ноябре — около -8 °C днём и -12 °C ночью при среднем объёме осадков 25–30 мм. Большая часть выпадет в виде снега, который к середине месяца образует устойчивый покров.

Ко второй декаде месяца температура начнёт снижаться до -8…-10 °C днём и -14…-16 °C ночью. Погода станет более сухой, но морозной. Снегопады сменятся короткими ясными периодами, во время которых температура может опускаться до -18 °C. Световой день сократится до восьми часов, солнце станет редким гостем.

К концу ноября Иркутск полностью перейдёт в зимний режим. Днём прогнозируется -12…-15 °C, ночью – до -20 °C. В этот период снегопады станут частыми, но не сильными, к последней неделе месяца высота снежного покрова достигнет 20–25 см.

Владивосток

Во Владивостоке ноябрь 2025 года станет временем резкой смены сезонов. Осень задержится лишь на первую неделю, после чего город быстро перейдёт к зимнему климату с холодным морским ветром, пасмурным небом и первыми снегопадами.

По данным синоптиков, в начале месяца дневная температура составит +8…+10 °C, ночью — около +4 °C. Возможны дожди и туманы, особенно в утренние часы. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 10 м/с. Несмотря на влажность, вода в Японском море ещё теплая, поэтому воздух поначалу будет ощущаться мягче, чем в континентальных районах Дальнего Востока.

К середине ноября температура начнёт заметно снижаться. Днём ожидается +2…+5 °C, ночью — около 0 °C. Осадки станут более частыми, дожди будут чередоваться с мокрым снегом. Из-за высокой влажности даже небольшие морозы будут ощущаться значительно сильнее. Средняя температура месяца приблизится к климатической норме — около +1,5 °C, при ночных значениях -1…-3 °C.

К концу месяца в регион придут устойчивые холода. Днём температура опустится до 0…-2 °C, ночью — до -5 °C. Небо станет почти полностью пасмурным, а ветер усилится до 15–20 м/с, создавая типичную для Владивостока промозглую и ветреную погоду. В этот период возможны первые устойчивые снегопады, особенно при прохождении циклонов над побережьем.

Погода в Анапе, в Крыму и в Сочи в ноябре 2025

Ноябрь 2025 года на Черноморском побережье России и в Крыму пройдёт под знаком прохлады и дождей. Курортный сезон к этому времени уже завершится, но климат останется мягким, а море — относительно тёплым. В отличие от центральных регионов, здесь ещё не будет настоящих морозов, однако ощущение осени будет усиливаться с каждой неделей.

Анапа

В Анапе первая половина ноября сохранит остатки осеннего тепла. Днём температура составит +12…+15 °C, ночью – +7…+9 °C. Возможны кратковременные дожди и туманы, ветер преимущественно северо-восточный, 5–7 м/с. К середине месяца температура начнёт снижаться: днём +8…+10 °C, ночью +3…+5 °C. Влажность повысится, а солнце будет появляться всё реже. К концу ноября дневные значения опустятся до +6 °C, ночью возможны первые заморозки. Несмотря на это, море останется относительно тёплым — около +12 °C, поэтому воздух на побережье будет чувствоваться мягче, чем в континентальных районах.

Крым

В Крыму ноябрь традиционно проходит под знаком ветров и переменчивой погоды. В начале месяца днём ожидается +10…+12 °C, ночью — около +5 °C. К середине ноября температура снизится до +7 °C днём и +2 °C ночью, возможны продолжительные дожди. В горных районах Крыма (Ай-Петри, Демерджи) уже возможен первый снег. К концу месяца погода станет по-зимнему прохладной — днём около +5 °C, ночью — около 0 °C. На побережье сохранится высокая влажность, частые ветра и волны на море, а солнечных дней станет значительно меньше.

Сочи

Самый тёплый ноябрь на Чёрном море по традиции ожидается в Сочи. Здесь даже в середине месяца днём можно будет увидеть +12…+14 °C, а в начале — до +16 °C. Ночью температура опустится до +7…+9 °C. Осадков будет больше, чем в октябре: идут частые, но кратковременные дожди. К концу месяца воздух остынет до +8 °C днём и +4 °C ночью. Море останется относительно тёплым — около +15 °C. Из-за влажности воздух будет ощущаться прохладнее, чем показывают термометры, особенно при ветре с моря.

Погода в Турции и Египте в ноябре 2025 года

Ноябрь — время, когда туристический сезон в Турции постепенно завершается, а в Египте, наоборот, вступает в одну из самых комфортных фаз года. В 2025 году погодные условия в обеих странах будут типичными для этого месяца, без резких отклонений от климатической нормы.

Турция

На побережьях Средиземного и Эгейского морей ноябрь сохранит мягкое осеннее тепло. В Анталии, Аланье и Сиде температура днём составит +18…+22 °C, ночью — около +12 °C. Море постепенно остывает, но остаётся пригодным для купания: +21…+22 °C. Осадков станет больше, особенно во второй половине месяца. Ноябрь в Турции часто сопровождается пасмурными днями и короткими дождями, однако штормов почти не бывает.

В центральных районах страны — Анкаре, Каппадокии и Конье — воздух заметно прохладнее. Днём около +8…+12 °C, ночью возможны заморозки. Сильный ветер и ясное небо делают воздух сухим и прохладным. В Стамбуле погода переменчива: +12…+15 °C днём, частые дожди и влажность. К концу месяца температура понизится до +10 °C, а вечерние прогулки уже потребуют тёплой одежды.

Египет

В Египте ноябрь — один из лучших месяцев для отдыха. Жара отступает, но солнце остаётся активным, а небо — безоблачным. На побережье Красного моря — в Хургаде, Марса-Аламе и Шарм-эль-Шейхе — днём температура держится на уровне +26…+29 °C, ночью — около +20 °C. Вода в море тёплая — +25…+26 °C, что делает ноябрь идеальным временем для купания и дайвинга.

В Каире и Луксоре днём около +27 °C, ночью – +15 °C. Осадков почти нет, влажность низкая, воздух сухой и комфортный. На Синайском полуострове немного прохладнее, особенно в вечерние часы, но даже там погода остаётся солнечной и устойчивой.

По сравнению с Турцией, ноябрьский Египет выглядит значительно теплее и стабильнее. Здесь по-прежнему царит летнее солнце, и даже короткие ночи не приносят настоящей прохлады.

