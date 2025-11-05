«Погода будет сопротивляться»: Синоптик дала прогноз по первому снегу в Москве

Погода в Москве вернётся к климатической норме со второй декады ноября: температура будет отрицательной ночью и частично даже днём. Однако даже в этих условиях серьёзных осадков пока не ожидается. Об этом Life.ru заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, комментируя сообщения о первом снеге в столице.

«Погода будет сопротивляться повышенному атмосферному давлению, при котором, как правило, значимых осадков не ожидается. Не исключено, что при отрицательной температуре местами в воздухе могут опускаться снежинки. Но сказать, что у нас снежный покров в начале второй декады появится на земле, пока нельзя», — говорит синоптик.

По прогнозам, снежный покров может установиться лишь к двадцатым числам ноября — между 21 и 28 ноября. Это также подтверждают народные приметы. Однако мокрый снег, которы сразу растает, действительно может выпасть к 15 ноября.

«Просто мокрый снег, который не задержится на земле, скорее всего, выпадет где-то 15-го числа, потому что там есть определённая вероятность осадков. А ляжет снег на землю только в середине следующего месяца», — заключила Позднякова.

Кстати, небольшие снежинки уже замечали на юго-востоке Москвы утром 13 октября. Температура воздуха тогда составила около +4 градусов, поэтому снег сразу таял. Он выпал накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября и символизирует наступление зимнего сезона.