Первый снег в Москве превратит дороги в каток: 6 правил выживания для автомобилистов

Первый снег в Москве традиционно превращается в настоящее испытание для водителей. Дороги покрываются ледяной коркой, машины скользят во все стороны, пробки растягиваются на километры, а количество мелких ДТП увеличивается в разы. Этот день даже прозвали «днём жестянщика» — в честь мастеров, которые потом месяцами рихтуют покорёженные бамперы и крылья. Мы собрали шесть практических советов, которые помогут вам безопасно пережить первый снегопад и не пополнить печальную статистику аварий.

Меняйте резину заранее, а не когда уже всё покрылось льдом

Самая распространённая ошибка автомобилистов — откладывать смену резины до последнего. Все ждут, когда температура окончательно опустится ниже нуля, а потом начинается паника: очереди в шиномонтажках на несколько дней вперёд, цены взлетают, а ездить на летней резине по льду — верный путь в кювет. Запомните простое правило: когда среднесуточная температура держится около пяти градусов тепла, пора переобуваться. Обычно это конец октября или начало ноября.

Летняя резина при температуре ниже семи градусов теряет эластичность, дубеет и перестаёт нормально цепляться за асфальт. Тормозной путь увеличивается, а на мокрой или обледенелой дороге вы рискуете потерять управление. Зимние шины остаются мягкими при низких температурах и обеспечивают хорошее сцепление. Шипованная резина даёт преимущество на льду, но на асфальте шумит. Липучка тише, но требует более аккуратного стиля вождения. Переобулись заранее — спите спокойно и не боитесь внезапной непогоды.

Забудьте про летний стиль вождения: никаких резких манёвров

Многие водители летом позволяют себе агрессивный стиль: резко стартуют со светофора, энергично тормозят, лихо перестраиваются между рядами. Зимой такое вождение — прямой путь к аварии. Первый снег делает дорогу невероятно скользкой: под тонким слоем белого покрова скрывается лёд. Стоит резко нажать на тормоз или дёрнуть руль — и машина пойдёт в занос.

Золотое правило зимнего вождения: все действия должны быть плавными. Разгоняетесь постепенно, без пробуксовки. Тормозите заранее, мягко и аккуратно. Перестраиваетесь медленно, без резких движений рулём. Держите дистанцию до впереди идущей машины в два-три раза больше обычной. Даже если у вас современный автомобиль с АБС и системой стабилизации, не надейтесь на них слепо. На льду сцепление с дорогой минимальное и никакая электроника не сотворит чудо. Лучше ехать медленно и спокойно, чем быстро и в сервис.

Прогревайте машину правильно: не только двигатель, но и стёкла

Утро после первого снегопада обещает быть нервным: нужно почистить машину от снега, прогреть замёрзший салон, разморозить стёкла. Многие совершают ошибку: заводят двигатель, включают печку на максимум и тут же начинают счищать снег, а потом сразу едут. В итоге стёкла остаются холодными и запотевают изнутри, видимость нулевая.

Правильная последовательность: заведите машину и включите обогрев всех стёкол. Поставьте печку на режим обдува лобового стекла. Пока машина прогревается, чистите снег: сначала крышу, потом капот, багажник, стёкла и фары. Используйте щётку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать покрытие. Ни в коем случае не поливайте замёрзшие стёкла горячей водой — от перепада температур они могут треснуть! Лучше используйте размораживатели или дождитесь, пока печка прогреет салон. К тому времени стёкла изнутри прогреются и можно будет спокойно ехать с нормальной видимостью.

Держите безопасную дистанцию и смиритесь с тем, что поедете медленнее обычного

В первый снежный день дороги превращаются в месиво из скользящих машин и бесконечных пробок. Многие пытаются ехать в обычном темпе, подрезают, прижимаются к бамперу впереди идущей машины. Всё это приводит к авариям. Запомните: в первый снег скорость потока падает минимум вдвое, и это нормально. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля не меньше пяти-шести секунд.

Как определить безопасную дистанцию? Когда машина впереди проезжает ориентир (столб, знак), начните считать: одна тысяча, две тысячи, три тысячи. Если вы проехали этот ориентир раньше, чем досчитали до пяти, — дистанция маленькая, притормозите. Учитывайте, что другие водители могут повести себя непредсказуемо: кто-то на летней резине, кто-то растерялся. Будьте готовы к любым неожиданностям. Смиритесь с тем, что сегодня потратите на дорогу вдвое больше времени. Выехали пораньше, едете спокойно, никуда не торопитесь — и нервы целы, и машина целая.

Избегайте резких подъёмов, спусков и крутых поворотов на скользких участках

Городские дороги, особенно в спальных районах, полны крутых эстакад, затяжных спусков, резких поворотов. Летом вы их не замечаете, а зимой они превращаются в ловушки. На подъёме машина может буксовать и скатываться назад. На спуске тормоза могут не справиться. А на повороте вас выбросит на встречную полосу или в сугроб. Если возможно, планируйте маршрут так, чтобы объехать опасные участки. Лучше проехать на пару километров больше по ровной дороге, чем штурмовать скользкую горку.

Если избежать подъёма не получается, разгонитесь заранее и поднимайтесь на постоянной скорости, без резкого нажатия на газ. На спуске заранее сбросьте скорость и двигайтесь медленно, используя торможение двигателем: переключитесь на пониженную передачу и тормозите прерывисто, короткими нажатиями. На поворотах снижайте скорость до минимума ещё до входа в поворот. Если чувствуете, что машину заносит, не паникуйте: уберите ногу с газа, не тормозите резко и плавно выворачивайте руль в сторону заноса.

Обязательно возите с собой зимний набор: лопата, трос, щётка и скребок

Первый снег часто выпадает мокрым и тяжёлым, быстро образует сугробы. Утром вы можете обнаружить, что машина наполовину засыпана снегом. Или застрянете в сугробе, пытаясь выехать с парковки. Чтобы не оказаться в беспомощной ситуации, держите в багажнике зимний набор. Обязательно должна быть небольшая складная лопата, буксировочный трос, щётка со скребком для очистки снега и льда. Запас незамерзающей жидкости для омывателя — зимой она расходуется очень быстро. Провода для прикуривания на случай, если аккумулятор замёрзнет. Фонарик, потому что зимой темнеет рано. Тёплая куртка или плед, перчатки — на случай, если придётся долго ждать помощи на морозе. Баллончик размораживателя замков — иногда замок настолько замерзает, что ключ не проворачивается. Все эти мелочи занимают немного места в багажнике, но в критической ситуации могут спасти вам день.

