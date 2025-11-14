Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 05:08

Россиян предупредили о заметно более холодной зиме, чем в прошлом году

Вильфанд рассказал, какая погода ждёт россиян зимой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Согласно наиболее вероятному сценарию, предстоящая зима в России окажется холоднее предыдущей, однако температура всё равно сохранится около и выше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в течение зимнего сезона ожидаются как периоды с повышенным количеством оттепелей, так и эпизоды, когда температура будет опускаться до -20 градусов и ниже.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году», — отметил специалист.

Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой

Ранее Вильфанд сообщал, что большая часть территории России (80%) уже укрыта снежным покровом. Снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Роман Вильфанд
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar