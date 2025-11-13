Зима уже здесь: Снег укутал 80% территории России

Большая часть территории России (80%) уже укрыта снежным покровом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — сказал синоптик РИА «НовостИ». Он уточнил, что в Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области снег, хоть и необильный, но уже лежит пять дней.

По словам метеоролог, снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании, которое принесёт снег и гололедицу. МЧС рекомендует горожанам соблюдать осторожность: парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, быть внимательными за рулём и не оставлять детей без присмотра. Спасатели также советуют избегать рекламных щитов и неукреплённых конструкций.