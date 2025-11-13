Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 08:04

Зима уже здесь: Снег укутал 80% территории России

Научрук Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что снег покрыл 80% территории России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Большая часть территории России (80%) уже укрыта снежным покровом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — сказал синоптик РИА «НовостИ». Он уточнил, что в Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области снег, хоть и необильный, но уже лежит пять дней.

По словам метеоролог, снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.

Первый снег выпал в Тюмени, местные жители сразу побежали лепить снеговика
Первый снег выпал в Тюмени, местные жители сразу побежали лепить снеговика

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании, которое принесёт снег и гололедицу. МЧС рекомендует горожанам соблюдать осторожность: парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, быть внимательными за рулём и не оставлять детей без присмотра. Спасатели также советуют избегать рекламных щитов и неукреплённых конструкций.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Роман Вильфанд
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar