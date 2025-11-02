Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 ноября, 13:14

Первый снег выпал в Тюмени, местные жители сразу побежали лепить снеговика

Обложка © Telegram / Тюмень с огоньком

Тюмень встретила первый снегопад сезона, который преобразил город в ранние утренние часы 2 ноября. Местные жители активно публикуют в социальных сетях фотографии заснеженных улиц и делятся впечатлениями от внезапно наступившей зимы, описывая происходящее как настоящую сказку за окном.

Жители Тюмени уже слепили первого снеговика. Фото © Telegram / Тюмень с огоньком

Местные СМИ публикуют многочисленные зимние снимки, которые сопровождаются восторженными комментариями: «Красота какая! Вот это сказка!», «Пришла зима». Однако наряду с радостными откликами в обсуждениях проскальзывают и нотки лёгкой грусти — некоторые пользователи выражают опасения, что выпавший снег может быстро растаять и не сохранится надолго, что характерно для первых зимних недель в регионе.

Местные жители с радостью встречают первый снег. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Коммунальные службы города оперативно отреагировали на изменение погодных условий и уже приступили к ликвидации последствий снегопада. К слову, снежный покров образовался не только в Тюмени, но и в области — жители Тобольска также активно делятся зимними кадрами.

Для горожан это событие стало важным сигналом к подготовке к зимнему сезону: пора утепляться, менять автомобильную резину и основательно готовиться к холодам. Эстетическая сторона также не остаётся без внимания — деревья, укрытые снежным покровом и изморозью, подмёрзшие лужи, приятно хрустящие под ногами пешеходов, создают особую атмосферу начала зимы.

Вильфанд перечислил округа России, где ожидается тёплый ноябрь

Ранее сообщалось, что в середине октября Челябинскую область затронул ранний снегопад, особенно сильный в Магнитогорске и его окрестностях. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями заснеженных пейзажей, подтверждая необычное для этого месяца явление.

