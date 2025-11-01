Вильфанд перечислил округа России, где ожидается тёплый ноябрь

Ноябрь в этом году принесёт тепло в большинство федеральных округов страны. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура превысит климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В разговоре с ТАСС уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температурный фон будет соответствовать обычным значениям для этого времени года. Похолодание ниже нормы ожидается лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края. Вильфанд пояснил, что «зима в эти регионы приходит раньше».

А ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый «серьёзный» снег. В прошлом году это произошло 4 ноября, причём даже сформировался временный снежный покров.