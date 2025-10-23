Стало известно, когда в Москве выпадет первый «серьёзный» снег

Небольшой морозец возможен в Москве уже в начале ноября, однако устойчивые отрицательные температуры установятся только к концу месяца. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также ответила на вопрос, когда в столичном регионе выпадет первый снег.

По её словам к началу ноября ожидаются нулевые температуры ночью, среднесуточный ноль будет только к середине месяца, а устойчивый «минус» — только в конце ноября. Однако это не заморозки.

«Нельзя говорить, что это заморозки. Заморозки относятся к категории для вегетационного периода, когда можно что-то заморозить. А это уже будет морозец, не заморозки», — говорит специалист.

А первый снег может выпасть уже в первой пятидневке ноября, отмечает Позднякова. В прошлом году, для сравнения, это произошло именно в этих числах, 4 ноября, причем даже сформировался временный снежный покров. Сейчас ситуация очень похожа, добавила синоптик.