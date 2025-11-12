Жителей Москвы предупредили о резком похолодании, которое принесёт снег и гололедицу

В ближайшие сутки Москву ожидает резкое ухудшение погодных условий с переходом от дождя к снегу и гололедице. Предупреждение о непогоде распространило Главное управление МЧС России по столице.

По прогнозу, в пятницу, 15 ноября, дождь сменится мокрым снегом и снегом, температура опустится до -5…0°C, создав на дорогах гололедицу. Ветер усилится до 15 м/с, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

МЧС Москвы рекомендует горожанам соблюдать осторожность: парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, быть внимательными за рулём и не оставлять детей без присмотра. Спасатели также советуют избегать рекламных щитов и неукреплённых конструкций.

Однако этот снег в столице надолго не задержится. Ранее синоптик заявила, что снежный покров в Москве в этом году сформируется лишь к двадцатым числам ноября. Погода будет упорно сопротивляться повышенному атмосферному давлению.