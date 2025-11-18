Россиянам рассказали, во сколько обойдётся покупка лыж в конце 2025 года

В России выросли цены на лыжи и сопутствующее снаряжение, дороже всего обойдётся инвентарь для горнолыжного спорта, но здесь важно чётко понимать, под какой стиль катания выбирается товар. Об этом Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. Он предупредил, что неправильно выбранные лыжи — это выброшенные на ветер деньги.

«За последний год цены на спортивный инвентарь в сфере лыжного спорта заметно выросли, при этом россияне зачастую не могут правильно подобрать себе лыжи, тратя деньги впустую. Лыжи для фрирайда стоят от 40 тысяч рублей, ски-тура от 30 тысяч рублей, фристайл-бэккантри от 28 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

В массовом сегменте есть более бюджетные варианты: беговые лыжи стоят от 2 тысяч рублей, а мини-лыжи (ски-борды, блейды) — от 600 рублей. Щербаченко посоветовал учитывать ряд важных параметров при покупке инвентаря. Во-первых, для классического катания лыжи должны превышать рост человека на 20–30 сантиметров, для конькового стиля — на 10–15 сантиметров, комбинированного — на 15–20 см.

Во-вторых, нужно учесть свой опыт катания: для новичков подойдут «мягкие» варианты лыж, но более короткие по длине, для опытных лыжников — жёсткие и более длинные. В-третьих, не следует забывать про собственный вес: при объёмах тела ниже среднего следует подбирать модели на 5 сантиметров короче, тучным гражданам подойдут лыжи на 5 см длиннее нормы.

И, наконец, неплохо было бы учитывать особенности местности, где предстоит кататься: либо это малоснежные непрофессиональные трассы, либо это хорошо проложенная спортивная дорога для лыжников. Для точного подбора лыж существуют специальные калькуляторы, напомнил специалист. Он порекомендовал сначала брать инвентарь в прокат, чтобы оценить все возможные варианты и выбрать наилучший для себя.

