Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Это следует из заявления пресс-службы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета FIS о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — сказано в заявлении.

ФЛГР обращает внимание, что данное решение противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в уставе FIS. Подчёркивается, что АЛВСР продолжит бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.

Напомним, что спортсмены из России были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS в 2022 году. FIS является организатором соревнований по различным видам спорта, включая лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и лыжное двоеборье. Вопрос о возможном возвращении российских атлетов планировалось рассмотреть 24 сентября, однако обсуждение было перенесено.

Ранее в Норвегии национальная сборная по лыжным гонкам пригрозила, что может отказаться от участия в международных соревнованиях, если туда допустят российских спортсменов. Главный тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум заявил, что Москва якобы использует спорт как инструмент пропаганды.