Лыжники из Норвегии пригрозили FIS бойкотом из-за возвращения россиян

В Норвегии национальная сборная по лыжным гонкам пригрозила, что может отказаться от участия в международных соревнованиях, если туда допустят российских спортсменов. Об этом сообщает агентство NTB.

Главный тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум заявил, что Москва якобы использует спорт как инструмент пропаганды.

«Если Россия вернётся, это станет сигналом, что спорт больше не защищён от политики. Мы рассматриваем бойкот как возможный ответ», – сказал он.

Олимпийский чемпион Эрик Валнес также выступил против возвращения россиян, заявив, что в нынешней обстановке это «неуместно». По его словам, несмотря на желание видеть сильных соперников, пока конфликт не завершён, участие российских лыжников в соревнованиях будет преждевременным.

Отметим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письма национальным федерациям с предложением рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии. При этом FIS подчеркнула, что итоги голосования по этому вопросу останутся в тайне.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Губерниев скептически оценил шансы российских спортсменов на возвращение в олимпийскую семью. Он отметил, что возобновление членства Олимпийского комитета России в МОК могло бы стать толчком к возвращению отечественных атлетов на мировой уровень, но признался, что в скорое решение этого вопроса он не верит. По словам комментатора, российскому спорту пока остаётся ждать своего часа.