29 сентября, 09:41

«Считанные единицы»: Губерниев пессимистично оценил возможный допуск россиян на Олимпиаду

Губерниев: Ближайшую Олимпиаду спортсмены РФ пропустят даже при принятии в МОК

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о потенциальных сроках возможного возобновления членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете. По его словам, возвращение в МОК сможет выступить в роли локомотива, который откроет отечественным спортсменам путь к участию в Олимпийских играх, позволив российскому паровозу занять место на главной магистрали, а не на запасном пути.

Впрочем, Губерниев отнёсся к перспективе быстрого допуска с большим скепсисом, признавшись, что лично в это не верит.

«Если допустят, это хорошо. Но на данный момент в это не верю. Зимнюю Олимпиаду в большинстве своём российские спортсмены пропустят, поедут считанные единицы», — пояснил Губерниев «Ридусу».

Дегтярёв заявил о реформировании летних федераций по международным стандартам
Напомним, ранее стало известно, что МОК рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России в декабре. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, перспективы восстановления статуса существуют.

