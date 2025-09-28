Дегтярёв раскрыл, когда МОК рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России

Статус Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлен уже в декабре — тогда вопрос вынесут на голосование исполкома Международного олимпийского комитета. Об этом на марафоне «Знание.Первые» заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярёв.

«Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне. Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо увязывать спорт с политикой и вооружёнными конфликтами. Постоянно что-то происходит в мире. Дискриминация по национальному признаку, которая очевидно проводится, это путь в никуда», — сказал он.

Перспективы восстановления статуса существуют. По его министра, в июне состоялась встреча с главой МОК Кирсти Ковентри, и вопрос уже обсуждался, хотя в сентябре его не выносили на голосование. Дегтярёв отметил, что всё идёт по плану: юристы подготовили новые иски, а недавнее решение по российским паралимпийцам подтверждает движение процесса.