Дегтярёв назвал ориентиром для МОК восстановление Паралимпийского комитета России

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) создаёт важный прецедент для международного спортивного сообщества. По его словам, данное решение должно стать ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных федераций, которые проявят большую готовность к диалогу при рассмотрении вопроса о восстановлении прав российских спортсменов.

Глава спортивного ведомства подчеркнул, что решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) представляет собой значительный шаг в направлении к полному восстановлению прав российских атлетов.

«Теперь наши паралимпийцы получат возможность выступать под национальным флагом и с гимном России в дисциплинах, курируемых МПК: лёгкой атлетике, плавании, следж-хоккее, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге и других видах спорта», — отметил министр в своём Telegram-канале.

Дегтярёв выразил уверенность, что данный прецедент станет ориентиром для МОК и других международных спортивных федераций, которые проявят большую сговорчивость в вопросах восстановления прав российского спорта.

Напомним, ранее IPC проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Таким образом российские паралимпийцы вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики.