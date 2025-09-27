Генассамблея IPC восстановила членство Паралимпийского комитета России

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Об этом сообщается на официальном сайте IPC.

Решение принято по итогам двух раундов голосования в Сеуле, где большинство членов организации выступили против каких-либо форм приостановки членства ПКР. В первом голосовании 111 делегатов отвергли полную приостановку (55 — за, 11 воздержались), во втором — 91 член выступил против частичных ограничений (77 — за, 8 воздержались).

Таким образом российские паралимпийцы вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) решила не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии. В настоящее время нейтральный статус для российских спортсменов доступен только в ски-альпинизме.