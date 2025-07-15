Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 20:27

МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

МОК представил медали зимних Олимпийских игр-2026. Обложка © olympics.com

МОК представил медали зимних Олимпийских игр-2026. Обложка © olympics.com

В Венеции состоялась торжественная презентация медалей, которые будут вручаться спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Особенностью наград стал инновационный дизайн — каждая медаль разделена на две половины, соединённые олимпийскими кольцами.

Производство медалей будет осуществляться с соблюдением принципов устойчивого развития. Итальянский государственный монетный и полиграфический институт (IPZS) будет отливать награды в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Организаторы подчёркивают, что в дизайне удалось гармонично сочетать элегантность, современные технологии и экологичность.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, за ними последуют Паралимпийские игры — с 6 по 16 марта.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) решила не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии. На данный момент российские спортсмены имеют возможность выступать под нейтральным флагом исключительно в ски-альпинизме. В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил некоторым конькобежцам и фигуристам участвовать в отборочных соревнованиях для Олимпиады.

Новая глава МОК рассказала, когда решится вопрос с допуском россиян на Олимпиаду
Новая глава МОК рассказала, когда решится вопрос с допуском россиян на Олимпиаду
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Италия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar