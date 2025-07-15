МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

В Венеции состоялась торжественная презентация медалей, которые будут вручаться спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Особенностью наград стал инновационный дизайн — каждая медаль разделена на две половины, соединённые олимпийскими кольцами.

Производство медалей будет осуществляться с соблюдением принципов устойчивого развития. Итальянский государственный монетный и полиграфический институт (IPZS) будет отливать награды в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Организаторы подчёркивают, что в дизайне удалось гармонично сочетать элегантность, современные технологии и экологичность.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, за ними последуют Паралимпийские игры — с 6 по 16 марта.