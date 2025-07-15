МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии
МОК представил медали зимних Олимпийских игр-2026. Обложка © olympics.com
В Венеции состоялась торжественная презентация медалей, которые будут вручаться спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Особенностью наград стал инновационный дизайн — каждая медаль разделена на две половины, соединённые олимпийскими кольцами.
Производство медалей будет осуществляться с соблюдением принципов устойчивого развития. Итальянский государственный монетный и полиграфический институт (IPZS) будет отливать награды в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Организаторы подчёркивают, что в дизайне удалось гармонично сочетать элегантность, современные технологии и экологичность.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, за ними последуют Паралимпийские игры — с 6 по 16 марта.
Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) решила не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии. На данный момент российские спортсмены имеют возможность выступать под нейтральным флагом исключительно в ски-альпинизме. В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил некоторым конькобежцам и фигуристам участвовать в отборочных соревнованиях для Олимпиады.