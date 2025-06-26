Новая глава МОК рассказала, когда решится вопрос с допуском россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать вопрос о возможном допуске нейтральных спортсменов, в том числе российских, на Олимпиаду-2026 не позднее осени текущего года. Об этом журналистам рассказала президент МОК Кирсти Ковентри.

«Это [решение о допуске нейтральных спортсменов на Олимпиаду] может быть принято на заседании исполкома в сентябре, а может быть и позже», — подчеркнула она.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Напомним, в 2022 году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году россиянам и белорусам разрешили выступать в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях.