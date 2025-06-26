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26 июня, 14:05

Новая глава МОК рассказала, когда решится вопрос с допуском россиян на Олимпиаду

Глава МОК Ковентри: Вопрос о допуске россиян на Олимпиаду-2026 решится осенью

Обложка © ТАСС / Виктор Иванов

Обложка © ТАСС / Виктор Иванов

Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать вопрос о возможном допуске нейтральных спортсменов, в том числе российских, на Олимпиаду-2026 не позднее осени текущего года. Об этом журналистам рассказала президент МОК Кирсти Ковентри.

«Это [решение о допуске нейтральных спортсменов на Олимпиаду] может быть принято на заседании исполкома в сентябре, а может быть и позже», — подчеркнула она.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Напомним, в 2022 году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году россиянам и белорусам разрешили выступать в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях.

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Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не допускать российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Сейчас россияне могут выступать нейтрально только в ски-альпинизме, а ISU разрешил отдельным конькобежцам и фигуристам участвовать в олимпийских отборах.

Татьяна Миссуми
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