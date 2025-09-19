Дегтярёв: ОИ-2026 должна стать последней для россиян в нейтральном статусе

Зимняя Олимпиада 2026 года должна стать последними играми, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом заявил глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — написал министр в телеграм-канале.