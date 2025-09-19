Дегтярёв: ОИ-2026 должна стать последней для россиян в нейтральном статусе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos
Зимняя Олимпиада 2026 года должна стать последними играми, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом заявил глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.
«Хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — написал министр в телеграм-канале.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до участия в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Но россияне по-прежнему сохраняют шанс выступить на Играх в индивидуальном формате — под нейтральным флагом и без национальной символики. Такой режим участия для спортсменов действует с 2022 года.