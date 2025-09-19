Владимир Путин
19 сентября, 11:30

Российская фигуристка Аделия Петросян показала фееричный прокат на отборе к Олимпиаде

Фигуристка Петросян набрала 68,72 балла в короткой программе олимпийского отбора

Аделия Петросян на тренировке в Пекине. Обложка © ТАСС / AP / Mahesh Kumar A.

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, показала результат в 68,72 балла в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине. Её тренер Этери Тутберидзе не выводила спортсменку на предстартовую разминку.

Во время фееричного проката она исполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой и каскад тройной флип — тройной тулуп. При этом представители Международного союза конькобежцев (ISU) разрешили зрителям развернуть баннер в поддержку Петросян на русском языке. Изначально организаторы попросили убрать транспарант и предоставили перевод текста. Однако в итоге запрет был снят.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября, а российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Для попадания на Олимпийские игры 2026 года им необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам этого турнира.

Ранее Life.ru сообщал, что ISU не позволил заслуженному тренеру РФ Даниилу Глейхенгауза участвовать в отборе к Олимпийским играм. Своё решение в союзе не объяснили, сославшись на то, что это регламент этого не подразумевает.

