Российская фигуристка Аделия Петросян показала фееричный прокат на отборе к Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, показала результат в 68,72 балла в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине. Её тренер Этери Тутберидзе не выводила спортсменку на предстартовую разминку.

Во время фееричного проката она исполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой и каскад тройной флип — тройной тулуп. При этом представители Международного союза конькобежцев (ISU) разрешили зрителям развернуть баннер в поддержку Петросян на русском языке. Изначально организаторы попросили убрать транспарант и предоставили перевод текста. Однако в итоге запрет был снят.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября, а российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Для попадания на Олимпийские игры 2026 года им необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам этого турнира.