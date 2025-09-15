Тренера группы Тутберидзе не пустили на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Причины такого решения не раскрываются, поскольку это не предусмотрено правилами.

«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

С 19 по 21 сентября в Пекине состоятся отборочные соревнования. Среди российских спортсменов, претендующих на участие, заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник. Аделия Петросян является воспитанницей группы Этери Тутберидзе.