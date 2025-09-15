Тренера группы Тутберидзе не пустили на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
В ISU заявили, что Глейхенгауз не прошёл проверку для допуска до ОИ-2026 в Пекине
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Причины такого решения не раскрываются, поскольку это не предусмотрено правилами.
«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.
С 19 по 21 сентября в Пекине состоятся отборочные соревнования. Среди российских спортсменов, претендующих на участие, заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник. Аделия Петросян является воспитанницей группы Этери Тутберидзе.
Ранее Международный союз конькобежцев пожаловался на огромные убытки из-за отстранения фигуристов из России и Белоруссии. Так, за год потери организации увеличились на 5,9 миллиона швейцарских франков и составили 8,5 миллиона.