Бывший российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство

Чемпион Европы и вице-чемпион мира в парном катании Никита Володин получил гражданство ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Германии.

Володин успешно сдал экзамен на знание немецкого языка и прошёл тест на гражданство. Теперь спортсмен имеет право выступать на предстоящих Олимпийских играх под флагом ФРГ.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — заявил фигурист.

Володин выступает в паре с Минервой Хазе с 2022 года, а в 2023-м году он сменил спортивное гражданство на немецкое. На чемпионате мира прошлого года они завоевали бронзовую медаль, а в 2025 году стали победителями на чемпионате Европы и заняли второе место на чемпионате мира.