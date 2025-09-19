МОК закрыл двери: Российские команды не пустят на Олимпиаду-2026, но шанс для одиночек остался
МОК запретил россиянам участие в командных турнирах Олимпиады-2026
Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до участия в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться для участия не будут», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского олимпийских турниров без участия сборных России. Тогда в федерации подчеркнули, что финальное решение остается за МОК.
Россияне по-прежнему сохраняют шанс выступить на Играх в индивидуальном формате — под нейтральным флагом и без национальной символики. Для этого атлеты должны пройти дополнительный отбор и подтвердить, что не связаны с армией или спецслужбами. Такой подход МОК применяет с 2023 года: отдельным спортсменам разрешают участие, но командные виды спорта остаются под полным запретом.