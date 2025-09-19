Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 15:03

МОК закрыл двери: Российские команды не пустят на Олимпиаду-2026, но шанс для одиночек остался

МОК запретил россиянам участие в командных турнирах Олимпиады-2026

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до участия в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться для участия не будут», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского олимпийских турниров без участия сборных России. Тогда в федерации подчеркнули, что финальное решение остается за МОК.

Россияне по-прежнему сохраняют шанс выступить на Играх в индивидуальном формате — под нейтральным флагом и без национальной символики. Для этого атлеты должны пройти дополнительный отбор и подтвердить, что не связаны с армией или спецслужбами. Такой подход МОК применяет с 2023 года: отдельным спортсменам разрешают участие, но командные виды спорта остаются под полным запретом.

«Мишки не летают!» Лещенко рассказал, как Олимпиада-80 чуть не лишилась самого трогательного момента
«Мишки не летают!» Лещенко рассказал, как Олимпиада-80 чуть не лишилась самого трогательного момента
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • мок
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar