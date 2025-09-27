Интервидение
27 сентября, 13:43

«Это большое событие»: В Госдуме отреагировали на возвращение флага и гимна российским паралимпийцам

Депутат Журова: Восстановление прав ПКР стало шагом для снятия ограничений

Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

В Госдуме поздравили российских паралимпийцев со знаменательным событием — восстановлением их прав на международной спортивной арене. Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова в беседе с «Газета.ru» назвала это решение отправной точкой для полного возвращения всех отечественных атлетов.

Парламентарий выразила уверенность, что Международный паралимпийский комитет (МПК) показал пример конструктивного подхода. Она отметила возрастающую готовность международных спортивных федераций к диалогу, несмотря на сопротивление отдельных стран. Журова предположила, что это событие может побудить Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть свою позицию.

«Это большое событие для всего нашего спорта, и для наших паралимпийцев в частности. Мы видим, что идут подвижки, международные федерации охотнее идут на контакт, несмотря на противодействие некоторых стран. Думаю, есть вероятность, что в самое ближайшее время ограничений в отношении России будет еще меньше. Возможно, МОК тоже последует этому примеру», — заявила Журова.

Дегтярёв назвал ориентиром для МОК восстановление Паралимпийского комитета России
Дегтярёв назвал ориентиром для МОК восстановление Паралимпийского комитета России

Напомним, что российские паралимпийцы вновь могут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. Это стало возможно после того, как Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России.

