Дегтярёв заявил о реформировании летних федераций по международным стандартам

Министерство спорта России завершило процесс приведения летних спортивных федераций в соответствие с международными стандартами управления. О ходе реформы в интервью рассказал глава ведомства Михаил Дегтярёв.

Министр пояснил, что объединение федераций проводилось в соответствии с регламентными нормами после Олимпийских игр. По его словам, процесс для летних видов практически завершён — осталось только урегулировать вопрос со скейтбордом и роллер-спортом. Зимние виды ждут аналогичные изменения после Олимпиады в Милане.

«К чему это привело? Во-первых, новая управленческая кровь, новые ресурсы появились и новые победы. Ну, самое характерное — плавание, конечно, так ярко получилось и в Будапеште, и в Сингапуре благодаря нашим совместным усилиям с вице-президентом Олимпийского комитета Дмитрием Мазепиным, он же, в общем, глава федерации водных видов», — отметил Дегтярёв.

В эфире радио «Комсомольская правда» глава Минспорта также выделил успехи в тяжёлой атлетике, где руководство федерацией взял на себя предприниматель Александр Винокуров. Дегтярёв сообщил о перспективной смене в этом виде спорта, отметив россыпь медалей на юниорском первенстве Европы. Особое внимание министр уделил подготовке к чемпионату мира в Норвегии, указав на недружественную позицию страны-организатора. Он заверил, что ведомство предпринимает меры для защиты интересов российских атлетов от возможных препятствий.

Ранее Михаил Дегтярёв прокомментировал победу российского фигуриста Петра Гуменника на отборочном соревновании к Олимпиаде-2026. Министр назвал выступление спортсмена примером высочайшего мастерства.