«Пример высочайшего мастерства»: В Минспорте оценили победу Гуменника в отборе к Олимпиаде

Российский фигурист Пётр Гуменник блестяще выступил на олимпийском отборочном турнире в Пекине, завоевав путёвку на Олимпийские игры-2026. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава Минспорта отметил, что спортсмен продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенную борьбу за олимпийскую лицензию. Дегтярёв подчеркнул, что в мужском одиночном катании Россия будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на предстоящих Играх. Ранее олимпийский отбор успешно прошла Аделия Петросян, что позволяет российской сборной иметь двух лидеров для защиты чести отечественной школы фигурного катания.

«Российский фигурист Пётр Гуменник продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенно завоевал олимпийскую путёвку. Его выступление в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства», — отметил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе исключительно в индивидуальных дисциплинах, согласно условиям, установленным Международным олимпийским комитетом.