Можно выдохнуть: Траньков оценил победу Петросян в отборе к Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что не сомневался в победе фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире в Пекине, которая принесла ей путёвку в Милан-2026. Об этом он рассказал RG.ru.

«Скажем так, первый этап позади. И он пройден блестяще», — сказал Траньков.

Он пояснил, что раскрывать все козырные элементы в сентябре было бы неверной стратегией, а решение команды Петросян показать отработанное — абсолютно правильное. Траньков добавил, что не сомневался в способностях Аделии, которую охарактеризовал как девчонку с характером. 18-летняя ученица Этери Тутберидзе справилась со сложностями, несмотря на отсутствие на площадке её тренера.

На вопрос о возвращении российского фигурного катания на международную арену Траньков ответил, что, представляя парное катание, пока не может говорить о возвращении в целом, но очень рад за одиночников.