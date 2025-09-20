Первая российская фигуристка завоевала путёвку на Олимпиаду 2026 года

Российская одиночница Аделия Петросян официально стала участницей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом стало известно по итогам её выступления на квалификационном турнире в Пекине.

Спортсменка уверенно выиграла соревнование, набрав в сумме за две программы 209,63 балла. Для получения олимпийской лицензии фигуристке было необходимо занять место не ниже пятого, с чем она успешно справилась.

В коротком прокате Петросян набрала 68,72 балла. Ещё более сильное выступление она показала в произвольной программе, где судьи оценили её работу в 140,91 балла. Такой результат не оставил соперницам шансов на борьбу за первое место и позволил россиянке выполнить главную задачу турнира.