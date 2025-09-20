Интервидение
Гуменник с личным рекордом завершил короткую программу в отборе на Олимпиаду

Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС/Донат Сорокин

Российский фигурист Пётр Гуменник с личным рекордом завершил короткую программу в квалификации к Олимпийским играм 2026 года, который проходит в Пекине.

Судьи поставили ему 93,8 балла. Ранее лучшим достижением Гуменника был 91,84 балла на Мемориале Дениса Тена в 2021 году.

Пока россиянин занимает промежуточное первое место. Напомним, для отбора на Олимпиаду нужно попасть в первую пятёрку.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал прокат Гуменника прекрасным.

«Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы — получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы всё понимаем», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, Глейхенгауза не пустили в Пекин на отборочный турнир. Причины такого решения в Международном союзе конькобежцев не раскрыли, поскольку это не предусмотрено правилами.

