Российский фигурист Пётр Гуменник выиграл отбор и поедет на Олимпиаду-2026

Российский фигурист Пётр Гуменник выиграл отборочные соревнования в Китае и отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Спортсмен набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Вторую строчку занял Ким Хюн Ём из Южной Кореи (226,60 балла), третью — мексиканец Донован Каррильо (222,36 балла). На ОИ-2026 Милан и Кортина-д'Ампеццо поедут пять лучших фигуристов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

23-летний уроженец Петербурга Пётр Гуменник — серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряный призёр юниорского финала Гран-при (2018). Мастер спорта России международного класса.