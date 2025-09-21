Интервидение
21 сентября, 10:40

Российский фигурист Пётр Гуменник выиграл отбор и поедет на Олимпиаду-2026

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский фигурист Пётр Гуменник выиграл отборочные соревнования в Китае и отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Спортсмен набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Вторую строчку занял Ким Хюн Ём из Южной Кореи (226,60 балла), третью — мексиканец Донован Каррильо (222,36 балла). На ОИ-2026 Милан и Кортина-д'Ампеццо поедут пять лучших фигуристов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

23-летний уроженец Петербурга Пётр Гуменник — серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряный призёр юниорского финала Гран-при (2018). Мастер спорта России международного класса.

Триумф российского фигуриста в отборе на Олимпиаду омрачили роликом с украинской песней

Ранее на Олимпиаду отобралась фигуристка Аделия Петросян. Она также заняла первое место в отборе.

